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بالصور: المدينة المثالية... خالية من المال والدين!

publishing date: 03/03/2017 08:34:36
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بالصور: المدينة المثالية... خالية من المال والدين!
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هل سبق وتساءلم عما إذا كان هناك من مدينة قد تعيشون فيها بطريقة مختلفة عن المعايير الى اعتدناها؟

في الواقع هذه المدينة موجودة فعلاً وتدعى"أوروفيل"! هي خالية من المال، الدين والسياسة، وبالتالي أنتم قادرون على العيش فيها بسلام.

تأسست "أوروفيل" في عام 1968 واعتُبرت مدينة دولية من قبل منظمة اليونسكو، ويعيش فيها سكان من 50 جنسية وثقافة مختلفة.
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والملفت هو أن السكان يعيشون فيها من دون أي مشاكل، كونها خالية من الدين والمال والسياسة، إضافة الى أن المعاملات التجارية فيها لا تقوم على أساس العملات النقدية وإنما على نظام تبادل الموارد.

ويذكر أن أوروفيل تقع في جنوب الهند، على بعد 150 كيلومتراً من تشيناي في مدراس.

ويجب التنويه الى أن المباني في هذه المدينة الأسطورية مصنوعة وفق الهندسة المعمارية التجريبية أو experimental architecture التي تتغيّر باستمرار. وذلك لأن من هذه الهياكل هو تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة وبالتالي إعادة الاستخدام والتدوير.

ويجب التنويه الى أن السيدة التي صممّت هذه المدينة الرائعة وبنتها تدعى Mirra Alfassa، المعروفة بإسم "الأم".

وتعتبر هذه المدينة كنموذج من المدن البيئية المستدامة، وهي متعددة المحاصيل إذ تحتوي على أشجار الفاكهة وحقول الذرة والبساتين، 15 مزرعة، على مساحة 160 هكتاراً. وبالتالي ما يضمن إنتاج الطعام وتزويد السكان.

هذه المدينة هي نموذج واضح لطرق العيش في السنوات القليلة المقبلة، وهي بالتأكيد مثالية  ومبنية بشكل أساسي على مبدأ الصحة العقلية والجسدية.

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