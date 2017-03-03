بالصورة- هذا ما عثر عليه في منزل أحد أخطر المطلوبين في الشمال

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 2/3/2017 من توقيف ي. ا. (مواليد 1971، لبناني) ، وذلك بعد مداهمة منزله في بلدة النخلة ــ الكورة .

وضبط في المنزل 55 حبة كبتاغون، 12 غ من مادة السيلفيا، ميزان حساس لوزن المخدرات عدد 2، قنابل يدوية عدد4 وقنابل مولوتوف عدد 9، جعب حربية، مسدس حربي، خناجر وسكاكين، بندقيتي صيد، ورقة من فئة المئة دولار اميركي مزيفة، قناع لون اسود وختم عائد لإحدى المستشفيات.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج وتعاطي المخدرات وترويج العملة المزيفة في مدينتي طرابلس والكورة، وبقيامه بشراء دراجات آلية مسروقة واستعمالها ومن ثم بيعها.

كذلك اعترف بإقدامه على تزوير هوية احد الاشخاص بغية بيع سيارة كان قد استحصل عليها من ابنه مقابل المخدرات.

كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 12 مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرائم: ترويج مخدرات وترويج عملة مزيفة وسلب.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.