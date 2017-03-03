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أسهم شركة سناب إنك ترتفع وتتفوق على تويتر!

publishing date: 03/03/2017 09:49:25
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أسهم شركة سناب إنك ترتفع وتتفوق على تويتر!
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كشفت شركة سناب إنك (Snap Inc) عن أسهمها خلال العرض العام الأولي يوم الخميس في مدينة نيويورك الأميركية، حيث تم عرض أسهم الشركة للبيع للمرة الأولى في السوق.

 
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وكان سهم سناب إنك الأكثر تداولاً في السوق بحيث تجاوزت القيمة المالية للشركة المالكة لتطبيق سناب شات  (Snapchat) شركات متعددة من بينها شركة تويتر.

 

وفي سياق التداولات قفز سهم سناب بنسبة 44 في المئة بحيث وصل إلى 24.48 دولاراً أميركياً في نهاية الجلسة.

 

وكانت شركة سناب إنك قد شهدت زيادة كبيرة في إيراداتها من 58.6 مليون دولار عام 2015 إلى 404.4 ملايين دولار عام 2016.

 

وتساءل المستثمرون خلال الجلسة حول تراجع عدد مستخدمي تطبيق سناب شات في الآونة الأخيرة بحيث قد زادت خسائر الشركة العام الماضي لتصل إلى 514.6 مليون دولار في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الأخرى .

 
 
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