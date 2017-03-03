تونس وبرلين تعلنان توقيع اتفاق جديد حول الهجرة

اعلنت المانيا وتونس توقيع اتفاق جديد حول الهجرة خلال زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى تونس، بعد اسابيع على التوتر الذي خلفته قضية انيس العامري المنفذ المفترض لاعتداء برلين في كانون الاول.

ولفت الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال مؤتمر صحافي مع ميركل الى ان هذا الاتفاق وقعه البلدان امس الخميس ومن شأنه ان يرضي الطرفين.

واوضح ان الاتفاق "لا يمس بسيادة تونس او دولة اخرى".

من جهتها قالت المستشارة الالمانية ان هذا الاتفاق الجديد ينص خصوصا على ان تتم الاجابة على طلبات برلين للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال "30 يوما".