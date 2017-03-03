أرادت أن تخبر صديقتها عن أمر عاطفي خطير... فلمن وصلت الرسالة النصية؟

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أرادت شابة تدعى "زوي" أن تخبر صديقتها عن مدى القلق الذي تشعر به حيال مواعدتها لشابان في الوقت عينه.
ولكن ما لم تلاحظه زوي هو أنها قامت بإرسال الرسالة النصية عن طريق الخطأ الى صديقها "جوردان" الذي تربطها معه علاقة غرامية كانت قد بدأت منذ سنتين.
ومن شدّة غضبه، نشر جوردان صورة للرسالة التي تلقّاها وغيرالموجّهة إليه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وأرفق جوردان الصورة بتعليق ذكر فيه أنه كان يعمل جاهدًا طوال الأسبوع كي يصطحب "زوي" في إجازة إلى ولاية فلوريدا الأميركية، مستنكرًا ما تلقّاه بالمقابل بعد علاقة دامت سنتين معها.
وتفاعل الكثير من مستخدمي موقع تويتر مع تغريدة جوردان و قدّموا له الدعم معتبرين أن التصرف الذي قامت به زوي سيء وغير أخلاقي.