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بالفيديو: هولندي يبتكر لعبة مجنونة...أرجوحة للدراجة النارية!

publishing date: 03/03/2017 09:57:44
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بالفيديو: هولندي يبتكر لعبة مجنونة...أرجوحة للدراجة النارية!
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه دراجة نارية تتأرجح بقوة من جانب إلى آخر ويركبها رجل يرتدي خوذة على رأسه.

 
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ويذكر أن مجموعة من الأصدقاء قد ابتكروا هذه اللعبة بعدما شربوا كما كبيراً من الكحول.

 

وظهر الرجل الهولندي بالفيديو، وهو يربط الدراجة النارية بالرافعة قبل التأرجح على متنها.

 

وتوقّف تسجيل الشريط قبل أن يتّضح كيف ترجّل الرجل من الأرجوحة العملاقة، ولكن يُفترض أنه بقي على الدراجة النارية حتى توقفت قوة الدفع.

 

ولم يُذكر المكان الذي صوّر فيه مقطع الفيديو الذي تم تداوله كثيرًا على الإنترنت.

 
 
 
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