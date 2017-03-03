ما علاقة رود ستيوارت بداعش ؟

اعتذر المغني العالمي Rod Stewart على فيديو يظهره وهو يمثل بطريقة ساخرة مشهدا شبيها بالاعدامات التي ينفذها تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء، وقال ان الفيديو اسيء فهمه. والفيديو الذي عاد المغني وسحبه من موقع انستغرام التابع لزوجته​، بيّنه وهو يقف الى جانب احد اصدقائه ويحاول اعدامه في منطقة صحراوية في ابو ظبي، على هامش حفل يحييه هناك. الا ان متابعي الموقع عبر انستغرام​، عبّروا عن غضبهم على مضمون الفيديو وقالوا : عليهم الخجل مما حدث!