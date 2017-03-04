أسباب ستدفعكم الى الاحتفاظ بصودا الخبز في منزلكم!

يعلم الجميع أن صودا الخبز هو مكوّن يتمتّع بمزايا عديدة ومتنوعة.

إنه يتميّز بخصائص متعددة كمضاد للجراثيم، مطهر ومضاد للالتهابات. كذلك فإن صودا الخبز هو مكوّن طبي يساعد على محاربة نزلات البرد، مشاكل الفم والجلد وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

سنعرض عليكم في ما يلي أسباب عدة ستدفعكم الى الاحتفاظ بصودا الخبز في منزلكم:

-تقشير الشفاه: صودا الخبز فعال جداً لتقشير الشفاه. كل ما عليكم فعله هو تطبيق القليل منه مع العسل على الشفاه وفركها، النتيجة ستدهشكم.

-تنظيف المجوهرات: قوموا بفرك الفضة والألماس بفرشاة أسنان قديمة عليها صودا الخبز، واتركوها كيف تجف. بعدها ستلاحظون انها ستصبح لامعة وبراقة.

-منظف للأسطح: إمزجوا صودا الخبز مع عصير الحامض وستحصلون على مكوّن فعال لتنظيف الأسطح. هذا المزيج قادر على تنظيف خزائن المطبخ، الأواني، والصواني.

-تبييض الأظافر: إن كنت تعانين من مشكلة إصفرار الأظافر، كل ما عليك فعله هو مزج صودا الخبز مع ماء الأوكسجين. طبقي هذا الخليط على أظافرك واتركيه 10 دقائق، ثمّ إغسلي يديك، وستلاحظين أن أظافرك أصبحت بيضاء.

-تنظيف الزجاج: كل ما عليكم فعله هو مزج صودا الخبز مع عصير الحامض والماء. إسكبوا هذا الخليط في عبوة رذاذ واستخدموه في التنظيف.

-تنظيف المرحاض: إن استخدام صودا الخبز هو وسيلة سريعة لتنظيف المرحاض.