لماذا نجد دومًا تجويفًا في أسفل زجاجة النبيذ؟

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الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
يُعتبر النبيذ من أقدم المشروبات الكحولية وأهمها ويُصنع عن طريق تخمير العنب.
ونلاحظ دائماً وجود تجويف في قعر زجاجات النبيذ.
ماذا يعني هذا التجويف ولماذا نجده؟
- يساعد هذا التجويف على حمل زجاجة النبيذ بسهولة كبيرة.
- في الأوقات السابقة، كان التجويف يدل على جودة النبيذ العالية، لكن اليوم أصبح التجويف شكلاً معتمدًا من كل الشركات المصنّعة لهذا المشروب.
- يقول البعض إن التجويف في أسفل الزجاجة يساعد على حصر رواسب النبيذ في مكان واحد داخلها.
- يسرّع التجويف الموجود في قعر الزجاجة عملية تبريد النبيذ عند وضعه في وعاء من الثلج وذلك لاحتكاك الثلج مع سطح الزجاجة.
- يعتقد بعض الخبراء أن التجويف يسمح لزجاجة النبيذ تحمّل نسبة ضغط عالية.
- يعطي التجويف صورة خادعة للمستهلك بحيث تبدو الزجاجة أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة.