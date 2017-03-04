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لماذا نجد دومًا تجويفًا في أسفل زجاجة النبيذ؟

publishing date: 04/03/2017 07:00:00
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لماذا نجد دومًا تجويفًا في أسفل زجاجة النبيذ؟
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يُعتبر النبيذ من أقدم المشروبات الكحولية وأهمها ويُصنع عن طريق تخمير العنب.

ونلاحظ دائماً وجود تجويف في قعر زجاجات النبيذ.

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ماذا يعني هذا التجويف ولماذا نجده؟

- يساعد هذا التجويف على حمل زجاجة النبيذ بسهولة كبيرة.

 

- في الأوقات السابقة، كان التجويف يدل على جودة النبيذ العالية، لكن اليوم أصبح التجويف شكلاً معتمدًا من كل الشركات المصنّعة لهذا المشروب.

 

- يقول البعض إن التجويف في أسفل الزجاجة  يساعد على حصر رواسب النبيذ في مكان واحد داخلها.

 

- يسرّع التجويف الموجود في قعر الزجاجة عملية تبريد النبيذ عند وضعه في وعاء من الثلج وذلك لاحتكاك الثلج مع سطح الزجاجة.

 

- يعتقد بعض الخبراء أن التجويف يسمح لزجاجة النبيذ تحمّل نسبة ضغط عالية.

 

- يعطي التجويف صورة خادعة للمستهلك بحيث تبدو الزجاجة أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة.

 
 
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