لماذا نجد دومًا تجويفًا في أسفل زجاجة النبيذ؟

يُعتبر النبيذ من أقدم المشروبات الكحولية وأهمها ويُصنع عن طريق تخمير العنب.

​

ونلاحظ دائماً وجود تجويف في قعر زجاجات النبيذ.

​

الإعلان

ماذا يعني هذا التجويف ولماذا نجده؟

​

- يساعد هذا التجويف على حمل زجاجة النبيذ بسهولة كبيرة.

- في الأوقات السابقة، كان التجويف يدل على جودة النبيذ العالية، لكن اليوم أصبح التجويف شكلاً معتمدًا من كل الشركات المصنّعة لهذا المشروب.

- يقول البعض إن التجويف في أسفل الزجاجة يساعد على حصر رواسب النبيذ في مكان واحد داخلها.

- يسرّع التجويف الموجود في قعر الزجاجة عملية تبريد النبيذ عند وضعه في وعاء من الثلج وذلك لاحتكاك الثلج مع سطح الزجاجة.

- يعتقد بعض الخبراء أن التجويف يسمح لزجاجة النبيذ تحمّل نسبة ضغط عالية.

- يعطي التجويف صورة خادعة للمستهلك بحيث تبدو الزجاجة أكبر حجمًا مما هي عليه في الحقيقة.