قبل أن تتخلّصوا من بذور العنب... إقرأوا هذا الخبر!

إذا كنت من الأشخاص الذين يتخلّصون من بذور العنب بعد أكله أو عصره، فلا بدّ من أنّك ستفكر بالأمر مرتين قبل الإقدام على هذه الخطوة بعدما نطلعك على فوائد مستخلص بذور العنب.

يستخدم مستخلص بذور العنب في الولايات المتّحدة لعلاج عدد كبير من الأمراض.

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وأثبتت الدراسات أنّ مستخلص بذور العنب مفيد لعدد من الحالات القلبية الوعائية، كما أنّه يساعد الأشخاص الذين يعانون ضعف الدورة الدموية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

هذا ويقلل من التورم الناجم عن الجروح ويساعد على حل مشكلة أمراض العيون المرتبطة بمرض السكري.

ويهتم الكثير من الناس بمستخلص بذور العنب لأنّه يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترفع مناعة الإنسان.

ويظن الباحثون أنّ مستخلص بذور العنب قد يخفف من خطر الإصابة ببعض السرطانات، لكنّ الأدلّة ما زالت غير واضحة حتى الآن.

وتساعد بذور العنب مع خصائصها المضادة للأكسدة على القضاء على الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما أنها تساعد على تقوية البشرة.

الآثار الجانبية لبذور العنب :

على الرغم من أن بذور العنب آمنة ، إلا أن لديها بعض الآثار الجانبية، وهي تشمل :

– التقيؤ

– حكة فروة الرأس

– الدوخة

– الغثيان