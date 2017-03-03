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بالفيديو: مغنية راب تسحب مسدساً على طفلة...

publishing date: 03/03/2017 10:52:54
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بالفيديو: مغنية راب تسحب مسدساً على طفلة...
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بدأت الشرطة الأميركية تحقيقاً بعدما ظهرت مغنية راب شابة بشريط فيديو وهي تضع مسدساً برأس طفلة صغيرة.

 

وبحسب اللقطات، فقد ظهرت Molly Brazy، 18 عاماً وهي تقوم بهذه الخطوة.

 

ويذكر أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا السلاح الناري حقيقياً، إلا أن فيديو الحادثة انتشر بشكل كبير على الانترنت وحصد حوالي 200 ألف مشاهدة في غضون وقت قصير.

 

ومن خلال الشريط يمكن سماع Brazy وهي تسأل الطفلة، التي لم يكشف عن إسمها :"لماذا ستفعلين هذا؟" قبل أن تضع السلاح بوجهها.

 

وتقوم شرطة ديترويت الآن بالتحقق من هذا الفيديو.

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اليكم الشريط:

 
 
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