لهذا السبب لا تُدخلوا هواتفكم المحمولة إلى الحمام!

أصبح الهاتف الجوّال ضرورة وحاجة في أيامنا هذه، لدرجة أنّه من المستحيل الاستغناء عنه في العمل، الجامعة، المنزل ... وحتى الحمام! لكن هل كنتم تعلمون أنّ إدخال الهاتف الجوّال إلى الحمام يهدد الصحة؟

وقد توصلت دراسات وبحوث علمية إلى أنّ الهواتف المحمولة تسبب أورام الدماغ نتيجة الموجات اللاسلكية المنبعثة منها كما صُنفت مسرطنة من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC).

ويمكن للهاتف المحمول أن يؤدي أيضاً إلى اضطرابات وراثية مثل الإجهاد، ضعف العظام ومرض الألزهايمر.

أمّا استخدامه في الحمام فقد يعرّض الفرد إلى جراثيم وبكتيريا كثيرة أبرزها إي كولاي والسالمونيلا. يُشار إلى أنّ خطر تكاثر الجراثيم يتضاعف في هذه الحالة بسبب الحرارة المنبعثة من الهاتف.

والجدير ذكره، أن البكتيريا تعيش أكثر من يوم خصوصاً على الهاتف.