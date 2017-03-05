شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 07 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ياسمينة
23:15
ياسمينة
القائمة
منوعات
05 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

لهذا السبب لا تُدخلوا هواتفكم المحمولة إلى الحمام!

publishing date: 05/03/2017 03:00:00
episodes
لهذا السبب لا تُدخلوا هواتفكم المحمولة إلى الحمام!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أصبح الهاتف الجوّال ضرورة وحاجة في أيامنا هذه، لدرجة أنّه من المستحيل الاستغناء عنه في العمل، الجامعة، المنزل ... وحتى الحمام! لكن هل كنتم تعلمون أنّ إدخال الهاتف الجوّال إلى الحمام يهدد الصحة؟

 

وقد توصلت دراسات وبحوث علمية إلى أنّ الهواتف المحمولة تسبب أورام الدماغ  نتيجة الموجات اللاسلكية المنبعثة منها كما صُنفت مسرطنة من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC).

 

ويمكن للهاتف المحمول أن يؤدي أيضاً إلى اضطرابات وراثية مثل الإجهاد، ضعف العظام ومرض الألزهايمر.

 

أمّا استخدامه في الحمام فقد يعرّض الفرد إلى جراثيم وبكتيريا كثيرة أبرزها إي كولاي والسالمونيلا. يُشار إلى أنّ خطر تكاثر الجراثيم يتضاعف في هذه الحالة بسبب الحرارة المنبعثة من الهاتف.

 

والجدير ذكره، أن البكتيريا تعيش أكثر من يوم خصوصاً على الهاتف.

 
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact