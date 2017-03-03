اجتماع لوزيري خارجية تركيا وألمانيا في 8 آذار لبحث علاقات البلدين

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم ان وزيري خارجية تركيا وألمانيا اتفقا على عقد لقاء بينهما في ألمانيا في الثامن من آذار لبحث التوتر بين البلدين بعد إلغاء اجتماعات لوزراء أتراك في ألمانيا.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن رفضت السلطات المحلية السماح لوزير العدل التركي بكر بوزداج بحضور اجتماع جماهيري كان من المقرر أن يلقي خلاله خطابا أمام مؤيدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مدينة جاجناو في جنوب غرب ألمانيا.

وكان الاجتماع جزءا من جهود أنقرة لحشد التأييد بين الجالية التركية في ألمانيا التي يقدر عددها بنحو 1.5 مليون تركي لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في أبريل نيسان تستهدف توسيع سلطات الرئيس في تركيا.