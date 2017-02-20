الموت يُفجع أصالة

فُجعت الفنانة السورية أصالة بوفاة صديقها مزيّن الشعر غصين عبيد في دبي فجر اليوم. وأعربت أصالة عن حزنها بصورةٍ للراحل نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام، وأرفقتها بالتعليق التالي "ما بعرف عبّر عن مدى حزني على هالصديق الكريم الطَّيِّب الخلوق غصين... الله يرحمه".

تجدر الإشارة إلى أن أصالة سبق ونشرت صورة مع مصفّف الشعر غصين منذ أسبوع وكتبت: "غصين عبيد الفنّان الكريم الصديق... بحاجة للدعاء، ياربّي تشفيه وتعافيه... آمين".

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غصين عبيد الفنّان الكريم الصديق ... بحاجة للدعاء ، ياربّي تشفيه وتعافيه ... آمين. #أصاله #دبي #coiffure A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Feb 20, 2017 at 6:30am PST