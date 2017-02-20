الموت يُفجع أصالة

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الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
غصين عبيد الفنّان الكريم الصديق ... بحاجة للدعاء ، ياربّي تشفيه وتعافيه ... آمين. #أصاله #دبي #coiffure
A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Feb 20, 2017 at 6:30am PST
غصين عبيد الفنّان الكريم الصديق ... بحاجة للدعاء ، ياربّي تشفيه وتعافيه ... آمين. #أصاله #دبي #coiffure
A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Feb 20, 2017 at 6:30am PST
مابعرف عبّر عن مدى حزني على هالصديق الكريم الطَّيِّب الخلوق غصين ... الله يرحمه
A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Mar 4, 2017 at 1:13am PST
مابعرف عبّر عن مدى حزني على هالصديق الكريم الطَّيِّب الخلوق غصين ... الله يرحمه
A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Mar 4, 2017 at 1:13am PST