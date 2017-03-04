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ياسمينة
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ياسمينة
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04 آذار 2017
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ما الشيء الوحيد الذي تحقق في جولة المحادثات حول سوريا؟

publishing date: 04/03/2017 07:30:29
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أعلن بشار الجعفري كبير مفاوضي الحكومة السورية إن الشيء الوحيد الذي تحقق في جولة المحادثات التي دامت عشرة أيام في جنيف هو الاتفاق على جدول أعمال وإن الحكومة السورية تريد التفاوض مع وفد موحد للمعارضة.
 
وفي أول تصريحات له منذ اختتام المحادثات أمس الجمعة قال الجعفري، وهو سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن الملفات الأربعة في جدول الأعمال المتفق عليه عبر وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا متساوية وتشمل محاربة الإرهاب.
 
وأكد الجعفري إن دمشق ما زالت تبحث ما إذا كانت ستعود للجولة القادمة من المحادثات التي تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري في جنيف. 
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