هذه حقيقة حواجز التبرعات على الطرقات...

ردّت رابطة "كاريتاس لبنان" على الصليب الأحمر اللبناني، موضحة أنها هي من تقوم بالحواجز ككل سنة بزمن الصوم تحت شعار "لأن في بواب ما عم تندق... 45 سنة وما منتعب" على مختلف الأراضي اللبنانية.

وفي حديث للـLBCI، أوضحت الرابطة أن اللباس الأحمر هو المعتمد في الأساس منذ 45 سنة مع شعار كاريتاس. وجاء في بيان للكاريتاس ان " اللون الأحمر هو لونٌ يفتخر به بشكل خاص كلّ اللبنانيّون، لأنّه لونٌ وطني وإجتماعي وخدماتي وكنسي وخُلُقي"

وأشارت الى انّ حملة المشاركة السنويّة التي تقوم بها كاريتاس في زمن الصوم تُصادف إجمالاً بتوقيتها خلال شباط وآذار حسب التقويم الكنسي من كلّ عام.