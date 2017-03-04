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ياسمينة
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ياسمينة
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أمن وقضاء
04 آذار 2017
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هذه حقيقة حواجز التبرعات على الطرقات...

publishing date: 04/03/2017 10:31:00
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هذه حقيقة حواجز التبرعات على الطرقات...
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ردّت رابطة "كاريتاس لبنان" على الصليب الأحمر اللبناني، موضحة أنها هي من تقوم بالحواجز ككل سنة بزمن الصوم تحت شعار "لأن في بواب ما عم تندق... 45 سنة وما منتعب" على مختلف الأراضي اللبنانية.

وفي حديث للـLBCI، أوضحت الرابطة أن اللباس الأحمر هو المعتمد في الأساس منذ 45 سنة مع شعار كاريتاس. وجاء في بيان للكاريتاس ان " اللون الأحمر هو لونٌ يفتخر به بشكل خاص كلّ اللبنانيّون، لأنّه لونٌ وطني وإجتماعي وخدماتي وكنسي وخُلُقي"

وأشارت الى انّ حملة المشاركة السنويّة التي تقوم بها كاريتاس في زمن الصوم  تُصادف إجمالاً بتوقيتها خلال شباط وآذار حسب التقويم الكنسي من كلّ عام. 

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وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد نشر على صفحته عبر فايسبوك بيانا أوضح فيه أنه بعد ورود العديد من الاتصالات إليه للاستعلام عن سبب وجود مسعفين على الطرقات لجمع التبرعات في هذه الفترة وقبل شهر أيار، وهو موعد اطلاق الحملة المالية السنوية للجمعية، تبين أن الأشخاص المتواجدين في هذه الفترة على الطرقات والذين يلبسون زياً مشابهاً إلى حد كبير لزي مسعفي الصليب الأحمر اللبناني هم يتبعون لإحدى الجمعيات الأهلية العاملة في لبنان.
 
ولفت الصليب الأحمر اللبناني الى أن حملته المالية السنوية لجمع التبرعات لم يطلقها بعد وبالتالي فإن الأشخاص المتواجدين على الطرقات هم ليسوا من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني ولا يمتون له بأي صلة.
 
 صورة من صفحة كاريتاس لبنان عبر فايسبوك 
 
 صورة من صفحة كاريتاس لبنان عبر فايسبوك 

 
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