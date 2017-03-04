حملة لتمويل عملية البحث عن طائرة ماليزية فقدت منذ 3 سنوات

أطلقت أسر ركاب رحلة شركة الطيران الماليزية المنكوبة (إم.إتش 370) اليوم السبت حملة لتمويل عملية بحث عن الطائرة. وكانت الطائرة تقل 239 شخصا عندما فُقدت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين قبل نحو ثلاث سنوات.

وأوقفت استراليا وماليزيا والصين في كانون الثاني عملية بحث مشتركة عن الطائرة تحت الماء استمرت عامين.

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وقالت المحامية الماليزية جريس ناتان التي كانت والدتها ضمن ركاب الطائرة إن الأسر تأمل أن تجمع 15 مليون دولار لتمويل عملية بحث أولية شمالي منطقة البحث السابقة.

وتابعت لدى إطلاق الحملة خلال مراسم نُظمت بمناسبة ذكرى الواقعة في مركز تجاري بكوالالمبور "لن نبدأ عملية التمويل إلى أن نضمن أن الحكومات لن تستأنف عملية البحث وإلى أن تجري مراجعة البيانات الحالية بالكامل وتحليلها".

وكانت حكومات الدول الثلاث قالت إنها لن تستأنف عملية البحث إلا إذا ظهرت أدلة موثوق بها عن مكان الطائرة.



وفي العام الماضي ساعد خبراء دوليون مجموعة (فويس 370) -وهي مجموعة لدعم أقارب الدرجة الأولى- في القيام بعملية بحث خاصة بهم على طول ساحل شرق أفريقيا حيث عُثر على حطام.