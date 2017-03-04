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ياسمينة
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04 آذار 2017
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"عفو" مشروط في ايران عن نجل احد كبار مسؤولي النظام

publishing date: 04/03/2017 11:30:36
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&quot;عفو&quot; مشروط في ايران عن نجل احد كبار مسؤولي النظام
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اصدر القضاء الايراني "عفوا مشروطا" وافرج عن نجل احد كبار مسؤولي النظام الايراني في ثمانينات القرن الماضي آية الله حسين منتظري، والذي ادين بتهمة "العمل ضد النظام القومي"، وفق ما افادت وكالة ميزان التابعة للقضاء.

 واكد مسؤول في محكمة قم ان احمد منتظري وهو ايضا من رجال الدين، استفاد من "عفو" مشروط بتدخل من مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي بعد ان "تعهد" بعدم "القيام باي عمل ضد النظام" الايراني.

  وفي حال عدم احترامه لتعهده فسيعود الى السجن لانهاء عقوبته.

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