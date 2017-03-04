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04 آذار 2017
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هولاند ردا على ترامب: "العالم يحب باريس"

publishing date: 04/03/2017 11:53:19
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هولاند ردا على ترامب: &quot;العالم يحب باريس&quot;
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رد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا على تصريحات نظيره الاميركي دونالد ترامب بشأن العاصمة الفرنسية، مؤكدا ان "العالم يحب باريس".

وشدد هولاند اثناء مراسم في باريس على ان "باريس مدينة استثنائية من حيث حجمها السكاني وجمال ارثها وتنوع مواقعها ومكانتها الدولية".

  واضاف من شرفة بلدية العاصمة ان "فرنسا فخورة باستقبال العالم في باريس، العالم الذي يتوافد دوما باخلاص لتاريخ باريس، واخلاص للثقافة التي تنتشر في باريس".

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