جيني اسبر تنشر صورة لابنتها... هل تشبهها؟

لجنة للعمل على إزالة الالغام التي تعترض طريق إقرار السلسلة
هذا ما سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم الاربعاء
السلسلة بالمجلس...والتحقيق مع كلينك وخليفة
الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
نوساااا بعتتلي صورتا وقالتلي مامي عملت مكيازي وجاهزة لوح عالتصويل 😂💙💙💙💙💙💙💙🙄🙄🙄🙄💙💙💙💙📸🎞
A post shared by جيني اسبر (@jennyesber) on Mar 2, 2017 at 3:22am PST
نوساااا بعتتلي صورتا وقالتلي مامي عملت مكيازي وجاهزة لوح عالتصويل 😂💙💙💙💙💙💙💙🙄🙄🙄🙄💙💙💙💙📸🎞
A post shared by جيني اسبر (@jennyesber) on Mar 2, 2017 at 3:22am PST