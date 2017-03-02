جيني اسبر تنشر صورة لابنتها... هل تشبهها؟

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نوساااا بعتتلي صورتا وقالتلي مامي عملت مكيازي وجاهزة لوح عالتصويل 😂💙💙💙💙💙💙💙🙄🙄🙄🙄💙💙💙💙📸🎞 A post shared by جيني اسبر (@jennyesber) on Mar 2, 2017 at 3:22am PST

نشرت الممثلة السورية جيني اسبر صورة لطفلتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.وقد علقت اسبر على الصورة بالقول "نوسا بعتتلي صورتا وقالتلي مامي عملت مكيازي وجاهزة لوح عالتصويل."يُشار إلى رواد الانترنت أثنوا على جمال الطفلة وأشاروا إلى وجود شبه كبير بين الأمّ وابنتها خصوصاً لناحية العينين والابتسامة.شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: