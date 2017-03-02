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ياسمينة
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ياسمينة
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04 آذار 2017
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جيني اسبر تنشر صورة لابنتها... هل تشبهها؟

publishing date: 04/03/2017 11:37:41
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جيني اسبر تنشر صورة لابنتها... هل تشبهها؟
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نشرت الممثلة السورية جيني اسبر صورة لطفلتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وقد علقت اسبر على الصورة بالقول "نوسا بعتتلي صورتا وقالتلي مامي عملت مكيازي وجاهزة لوح عالتصويل."

يُشار إلى رواد الانترنت أثنوا على جمال الطفلة وأشاروا إلى وجود شبه كبير بين الأمّ وابنتها خصوصاً لناحية العينين والابتسامة.
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