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ياسمينة
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ياسمينة
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04 آذار 2017
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باريس تشجع المصارف على التعامل مع ايران

publishing date: 04/03/2017 12:04:32
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باريس تشجع المصارف على التعامل مع ايران
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اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ميشال سابان الذي يزور طهران ان فرنسا تريد تشجيع "تطبيع" العلاقات المصرفية بين ايران والعالم تمهيدا لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال سابان اثر لقائه نظيره الايراني علي طيب نيا: "هناك مشاريع تترجم في شكل ملموس وعقود توقع بين ايران وفرنسا لكن يجب تطبيع الشبكات المالية، هذا هدفنا وارادتنا رغم انه لا يمكن القيام بذلك في يوم واحد".

  وشدد على ضرورة اعادة بناء "الثقة" وتوسل ادوات جديدة "للسماح للشركات الراغبة بان تكون لها قنوات تمويل آمنة وفاعلة".

 واضاف: "لا يمكننا التحرك لتطوير علاقاتنا الاقتصادية اذا لم يحصل تطبيع لعلاقاتنا المصرفية".

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