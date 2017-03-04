شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 07 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ياسمينة
23:15
ياسمينة
القائمة
أخبار دولية
04 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

تحطم طائرة عسكرية سورية على الحدود التركية

publishing date: 04/03/2017 12:26:30
episodes
تحطم طائرة عسكرية سورية على الحدود التركية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 

تحطمت طائرة عسكرية سورية على الحدود بين تركيا وسوريا في محافظة هاتاي، بحسب وكالة انباء الاناضول.

 

وأوضح محافظ هاتاي اردال عطا ان "فرقا طبية ومن الدرك وصلت الى جسم الطائرة ومقصورة الطائرة كانت فارغة" . وأضاف:"نحن واثقون بان الطيارين نجوا بانفسهما عبر القفز وعمليات البحث قائمة".

 
الإعلان

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "فقدنا الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، والبحث جار عن الطيار".

 

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة احرار الشام احمد قرة علي ان "كتائب الدفاع الجوي في حركة أحرار الشام تمكنت من إسقاط طائرة ميغ 21 تابعة لنظام الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي".

 

    

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن "سقوط طائرة حربية في ريف محافظة إدلب".
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact