تحطم طائرة عسكرية سورية على الحدود التركية

تحطمت طائرة عسكرية سورية على الحدود بين تركيا وسوريا في محافظة هاتاي، بحسب وكالة انباء الاناضول.

وأوضح محافظ هاتاي اردال عطا ان "فرقا طبية ومن الدرك وصلت الى جسم الطائرة ومقصورة الطائرة كانت فارغة" . وأضاف:"نحن واثقون بان الطيارين نجوا بانفسهما عبر القفز وعمليات البحث قائمة".

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ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "فقدنا الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، والبحث جار عن الطيار".

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة احرار الشام احمد قرة علي ان "كتائب الدفاع الجوي في حركة أحرار الشام تمكنت من إسقاط طائرة ميغ 21 تابعة لنظام الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن "سقوط طائرة حربية في ريف محافظة إدلب".