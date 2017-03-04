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ياسمينة
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ياسمينة
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رياضة
04 آذار 2017
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الشانفيل يهزم الحكمة ويصعد للمركز السابع

publishing date: 04/03/2017 12:36:27
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الشانفيل يهزم الحكمة ويصعد للمركز السابع
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 فاز الشانفيل على ضيفه الحكمة 89-82 في مباراة مثيرة بالدوري اللبناني لكرة السلة اليوم السبت. وجاءت المباراة متقاربة مع أفضلية نسبية للشانفيل الذي تقدم في نهاية الربع الثالث 65-57 وانتفض الحكمة في الربع الأخير وقلص الفارق إلى نقطة واحدة لتصبح النتيجة 81-80.وعاد الشانفيل وحسم المباراة بفضل تألق الأمريكي براندون توماس الذي سجل 25 نقطة منها 18 نقطة من ست رميات ثلاثية.
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وساهم الأميركي باتريك رامبيرت في هذا الانتصار أيضا بتسجيل 23 نقطة وتمرير ست كرات حاسمة.وسجل الأميركي تيريل ستوجلين لاعب الحكمة 33 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة لكن هذا لم يكن كافيا ليتجنب فريقه خسارته العاشرة هذا الموسم.
 
وصعد الشانفيل للمركز السابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطتين عن الحكمة الذي تراجع للمركز الثامن.
 
لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا ​
 
 
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