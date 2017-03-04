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أمن وقضاء
04 آذار 2017
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جرحى في إشكال حول اشتراك في مولد كهربائي بسير الضنية

publishing date: 04/03/2017 12:36:30
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جرحى في إشكال حول اشتراك في مولد كهربائي بسير الضنية
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أصيب لبنانيان وسوري بجروح مختلفة نتيجة إشكال وقع في بلدة سير- الضنية، على خلفية نزاع حول اشتراك في مولد كهربائي خاص، تطور إلى تضارب بالأيدي واستخدام آلات حادة، ما خلق حالة من التوتر في البلدة.

وعلى الفور، تدخل الجيش وانتشار في البلدة لتوقيف المتسببن بالإشكال.

ونقل الجرحى الثلاثة إلى مستشفى الضنية الحكومي في بلدة عاصون للمعالجة، ووصفت حالة أحد الجريحين اللبنانيين بالخطرة.

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