استقالة الدويهي من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

صدر عن عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ورئيس لجنة كرة الصالات سيمون الدويهي البيان التالي:

بعد ثلاث ولايات في اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للعبة أعشقها منذ الصغر حاولت ان اكون فيها مسانداً لفريق عمل يسعى لتطويرها وإزدهارها. يشهد الجميع أننا أمسكنا ملف لعبة كرة الصالات وتحملنا المسؤولية على أكمل وجه حيث تدعو الحاجة، ونجحنا بما يكفي برغم الامكانات المحدودة، حتى أضحت العاصمة بيروت قبلة لنجوم عالميين هم الأفضل في تاريخ اللعبة.

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اما خارج كرة الصالات فقد سعينا مع المجموعة للارتقاء باللعبة الى حيث يحلم كل لبناني يعشق الساحرة المستديرة، بيد أن الظروف يبدو أنها اكبر منا جميعاً. وكان آخرها الأخطاء التحكيمية المتراكمة فبتنا عاجزين عن مواجهة الرأي العام واقناعه بأن الأخطاء انسانية.

وعليه يعز عليي أن تصل الامور الى ما آلت عليه عشية التحضيرات لإنتخاب لجنة جديدة، فأجد انه لا بد من إفساح المجال أمام من بمقدوره رفع نسبة النجاح أكثر وعليه أتقدم باستقالتي راجياً من اللجنة التنفيذية قبولها.