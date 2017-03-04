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ياسمينة
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04 آذار 2017
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العثور على جثة رهينة الماني قتل في الفيليبين

publishing date: 04/03/2017 17:24:08
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العثور على جثة رهينة الماني قتل في الفيليبين
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اعلن الجيش الفيليبيني انه عثر على جثة الالماني السبعيني الذي كانت قتلته الاسبوع الماضي مجموعة ابوسياف المتطرفة.

وكانت هذه المجموعة التي اعلنت ارتباطها بتنظيم داعش قتلت يورغن كانتنر بعد ان خطفته العام الماضي من على مركبه الشراعي في جنوب الفيليبين وبعد عدم تلبية طلبها دفع فدية قيمتها 600 الف دولار.

وعثر جنود من الجيش الفيليبيني على الجثة مساء السبت في جزيرة سولو النائية التي تعد ملاذا لجماعة ابوسياف وتبعد اكثر من الف كلم عن مانيلا.

ونقلت الجثة الى مشرحة مستشفى سولو العسكري في انتظار اعداد الوثائق الضرورية لنقلها.

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