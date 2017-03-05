مقتل أكثر من 3 أشخاص في انفجار بالمكسيك

ذكرت سلطات ولاية مكسيكية أن 3 أشخاص قُتلوا يوم السبت عندما دُمر منزل كانت تُصنع فيه ألعاب نارية في نفس البلدة التي شهدت في الآونة الأخيرة انفجارا مدمرا في سوق للألعاب النارية.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المنزل الواقع في منطقة تولتيبيك السكنية خارج مكسيكو سيتي قد دُمر جراء الانفجار الذي أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان في الجو.

وأعلنت حكومة ولاية مكسيكو في بيان ان طفلين وامرأة قتلوا مشيرة إلى أنه كان يجري تصنيع ألعاب نارية في المنزل، وأشارت الى أن 7 آخرين أصيبوا.