مقتل شخصين في ضربات جديدة تستهدف القاعدة باليمن

قتل شخصان يشتبه بأنهما من عناصر تنظيم القاعدة في جنوب اليمن في غارة شنتها طائرة اميركية بدون طيار.

وتأتي الغارة بعد يومين من ضربات جوية مكثفة شنتها مقاتلات أميركية على التنظيم .

وأوضح مسؤول أمني أن الغارة التي وقعت في منطقة أحور جنوب محافظة أبين أدت إلى مقتل ارهابيين كانا على دراجة نارية.