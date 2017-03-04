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ياسمينة
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04 آذار 2017
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التحالف يقر بمقتل 21 مدنيا في الحملة ضد داعش

publishing date: 04/03/2017 18:02:36
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التحالف يقر بمقتل 21 مدنيا في الحملة ضد داعش
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قتل 21 مدنيا في ضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة، بحسب ما أقر مسؤولون في التحالف.

 وبهذا يرتفع إلى 220 عدد المدنيين الذين قتلوا خطأ منذ بدء العمليات ضد التنظيم اواخر صيف 2014 رغم أن مراقبين يقولون أن العدد الحقيقي اكبر بكثير

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