لماذا لم يسجل أي جديد على محور قانون الانتخاب؟

مرجع سياسي: القانون الانتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف
فرار اسد مفترس من مزرعة في كفرملكي
السلسلة بالمجلس...والتحقيق مع كلينك وخليفة
الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
أكدت المصادر لصحيفة "النهار" ان لا جديد يسجل على محور قانون الانتخاب في ظل استمرار بروز العقدة تخلو الاخرى في وجه كل طر.
والسبب في رأي المصادر ان هناك ما يشبه الاستحالة في إيجاد صيغة قادرة على ابقاء توازنات وأحجام الكتل السياسية على حالها، كما هو مطلب كل كتلة، بحيث لا يظهر أي فريق إستعدادا للتنازل او التضحية بمقعد واحد من المكاسب المحققة من انتخابات ٢٠٠٩.