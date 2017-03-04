مستشار النمسا يدعو إلى فرض حظر على الدعاية التركية

دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن اليوم إلى فرض حظر يشمل الاتحاد الأوروبي كله على ظهور ساسة أتراك في حملات سياسية لتفادي تعرض دول أعضاء على حدة مثل ألمانيا لضغوط من تركيا.

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وأكدت تركيا السبت انها ستتحدى اعتراض السلطات في ألمانيا وهولندا وستواصل عقد تجمعات في كل من الدولتين لحث الأتراك الذين يعيشون هناك على تأييد استفتاء يجري في 16 نيسان بشأن تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.

وانتقد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي القيود الألمانية والهولندية على عقد تلك التجمعات بوصفها غير ديمقراطية.