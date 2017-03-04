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ياسمينة
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ياسمينة
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04 آذار 2017
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هل تنوي كندا تشديد القيود على حدودها لمنع المهاجرين؟

publishing date: 04/03/2017 23:57:00
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هل تنوي كندا تشديد القيود على حدودها لمنع المهاجرين؟
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اعلن وزير كندي السبت ان كندا لن تشدد القيود على حدودها لمنع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة في أعقاب حملة الولايات المتحدة على الهجرة لأن الأعداد ليست كبيرة بشكل يسبب قلقا .

 
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وقال رالف جوديل وزير السلامة العامة إن هذه القضية لم تصل إلى مستوى يتطلب عرقلة تدفق السلع والناس عبر أطول حدود في العالم غير محصنة.

 

وتحدى مئات الأشخاص ولاسيما من أفريقيا والشرق الأوسط ظروف الشتاء وساروا عبر الحدود ساعين للجوء. وتقول وكالات للمهاجرين واللاجئين إنهم يفرون من حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.
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