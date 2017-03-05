بماذا اعترفت زوجة فيون ؟

أكدت بينيلوب فيون زوجة مرشح اليمين الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون في مقابلة نشرت الاحد انها ادت "مهام شتى" اثناء عملها كمساعدة رسمية له حين كان نائبا في الجمعية الوطنية، مشيرة الى انها سلمت المحققين وثائق تثبت ذلك.

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وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" قالت فيون "لقد اعطيت المحققين وثائق عن طريق محاميّ"، مشيرة الى ان هذه الوثائق تشمل "رسائل ممهورة بملاحظات تثبت انها مرت علي اولا، ومراسلات بريدية الكترونية بيني وبين مساعدي زوجي الباقين".

واضافت "لقد عثرت على الكثير من الوثائق للفترة الممتدة بين 2012 و2013 ولكن على قلة منها للسنوات السابقة للعام 2007"، متسائلة "من يحتفظ بوثائق من هذا النوع تعود الى 10 او 15 او 20 سنة؟".

وتابعت "اعرف انهم قالوا انني لم اكن اعلم" بالمبالغ التي دفعت وبتواريخها، "بالطبع كنت ادرك على ماذا اوقع حين كنت اوقع عقودا".

وإذ ذكّرت فيون بأنها "درست الحقوق والآداب"، قالت "صدمني ان يظنوا انني جاهلة او غبية، لكن هذا امر يمكنني تحمله، ولكن ما لا يمكنني تحمله هو الاهانة التي تتسبب بها هذا الامر لزوجي. فرنسوا يكن احتراما عظيما للنساء عامة ولي أنا خاصة. هذا ما يدفعني الى الرد".