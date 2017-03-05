أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات معدة للإلقاء في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني اليوم أن الصين ستعزز الدفاعات البحرية والجوية بالإضافة إلى القيود على الحدود وسط جهود لحماية سيادتها وأمنها.

وسيقول لي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه القيادة المطلقة للحزب الشيوعي على القوات المسلحة.

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وأشارت المتحدثة باسم البرلمان يوم السبت الى أن الإنفاق الدفاعي للعام الحالي سيرتفع نحو سبعة بالمئة.

ولكن المستوى المستهدف من الإنفاق الدفاعي الفعلي لعام 2017 لم يأتي ضمن ميزانية البلاد التي صدرت في نفس وقت تقرير رئيس الوزراء مثلما حدث في السنوات السابقة.