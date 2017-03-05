ترامب يوقع غداً امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة

أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الاميركي السبت ان الرئيس دونالد ترامب سيوقع الاثنين امرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة بعدما علق القضاء الفدرالي امرا تنفيذيا اول اصدره بهذا الاطار واثار جدلا واسعا وفوضى عارمة في المطارات.

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ونقل بوليتيكو عن مسؤولين كبار في ادارة ترامب ان الرئيس سيوقع الامر التنفيذي في مقر وزارة الامن الداخلي، مشيرا الى انه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترامب على مرسومه الجديد.