الرئيس البوليفي في وضع صحي أفضل

أعلن نائب الرئيس البوليفي أن الوضع الصحي للرئيس أيفو موراليس الذي يعالج في هافانا جراء إصابته بالتهاب فيروسي، في تحسن وسيتمكن من العودة بعد بضعة أيام إلى لاباز.

وقال ألفارو غارثيا الذي يتولى مهام الرئاسة بالوكالة في غياب موراليس، ان الالتهاب الذي تم تشخيصه في تراجع، على أن يخضع الرئيس لآخر فحص طبي في كوبا الثلاثاء.

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وأضاف "من المحتمل أن يعود الرئيس أيفو الثلاثاء بعد الظهر أو في المساء، وقد يحضر بالتالي مجلس الوزراء صباح الأربعاء".

وكان موراليس مريضا منذ بضعة أسابيع ووصل الأربعاء إلى كوبا لإجراء فحوص طبية كشفت إصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية والأوتار الصوتية.