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ياسمينة
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05 آذار 2017
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قائد الطائرة السورية التي تحطمت على الحدود التركية يعلن أنه تم إسقاطها

publishing date: 05/03/2017 10:56:00
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قائد الطائرة السورية التي تحطمت على الحدود التركية يعلن أنه تم إسقاطها
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أعلن طيار الطائرة الحربية السورية التي تحطمت بالقرب من الحدود السورية التركية إن الطائرة أسقطت وهي في طريقها لضرب مناطق ريفية قرب إدلب بشمال سوريا.

 

وقفز الطيار من طائرته الحربية خلال تحطمها على الأراضي التركية ووصل إليه فريق إنقاذ تركي وهو يعالج حاليا في مستشفى بإقليم خطاي.

 

وقال الطيار البالغ من العمر 56 عاما إن طائرته ميج23 أقلعت من اللاذقية في سوريا.

 

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق عن العثور على حطام الطائرة قرب قرية يايلاجيك القريبة من مدينة أنطاكيا، وأشارت إلى أنه لم يكن أحد داخل الطائرة، مرجحة بأن الطاقم تمكن من القفز بمظلة والنجاة.

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