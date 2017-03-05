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ياسمينة
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05 آذار 2017
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اصابة رجل من السيخ بالرصاص في واشنطن

publishing date: 05/03/2017 02:27:48
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اصابة رجل من السيخ بالرصاص في واشنطن
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أصيب رجل من طائفة السيخ بالرصاص في هجوم استهدفه في سياتل بشمال غربي الولايات المتحدة، ما حمل الشرطة على فتح تحقيق، بحسب ما أفادت صحيفة "سياتل تايمز" السبت.

 

 وكان الرجل البالغ من العمر 39 عاما والذي لم تكشف هويته ولا جنسيته، يغسل سيارته مساء الجمعة أمام منزله في كنت قرب سياتل في ولاية واشنطن، حين اقترب منه رجل ملثم يحمل سلاحا، وفق الصحيفة.

 
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 وأوضحت سياتل تايمز أن الرجل الملثم قال له "عد إلى بلادك" وأطلق عليه النار فأصابه في ذراعه ولاذ بالفرار.

 

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تبحث عن مطلق النار وتعالج القضية على أنها جريمة بدافع التعصب.
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