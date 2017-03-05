المكسيك تفتح مراكز للدفاع عن المهاجرين في قنصلياتها بواشنطن

اعلنت حكومة المكسيك انها فتحت مراكز للمساعدة القانونية في قنصلياتها الخمسين في الولايات المتحدة للدفاع عن مواطنيها وسط مخاوف من حملة على المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وحث وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدجاراي الحكومة الأميركية على احترام حقوق المكسيكيين ودعا واشنطن لإتاحة الفرصة لإضفاء وضع قانوني على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

وأصدر ترامب أوامر بالبدء في إجراءات ترحيل صارمة خلال أول شهر له في المنصب بعد تعهداته في الحملة الانتخابية بمكافحة الهجرة بطريقة غير مشروعة وبناء جدار على الحدود المكسيكية الأميركية.