هجوم جديد للقوات العراقية نحو الموصل...ونزوح الالاف

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أعلن متحدث باسم الجيش العراقي ان القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة شنت اليوم هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش على الضفة الغربية لنهر دجلة.
وأوضح العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون الحكومي ان القوات العراقية تشق طريقها صوب وسط المدينة القديمة متقدمة من الجنوب والجنوب الغربي.