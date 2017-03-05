هجوم جديد للقوات العراقية نحو الموصل...ونزوح الالاف

أعلن متحدث باسم الجيش العراقي ان القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة شنت اليوم هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش على الضفة الغربية لنهر دجلة.



وأوضح العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للتلفزيون الحكومي ان القوات العراقية تشق طريقها صوب وسط المدينة القديمة متقدمة من الجنوب والجنوب الغربي.



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وفي سياق متصل، نزح أكثر من 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم الذي تنفذه القوات العراقية لاستعادة الجانب الغربي من المدينة بحسب ما ذكرت منظمة الهجرة الدولية.الى ذلك، أعلن قائد عسكري ان قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة أوشكت على الوصول إلى المجمع الرئيسي للحكومة في الموصل وهو الهدف الرئيسي في الهجوم الرامي إلى طرد تنظيم داعش من المدينة.واشار المقدم عبد الأمير المحمداوي لرويترز الى انه يتعين السيطرة على المجمع الذي يضم مجلس محافظة نينوى ومباني محافظة نينوى الاثنين.وأضاف أن وحدات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قريبة للغاية من المجمع.