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ياسمينة
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05 آذار 2017
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ابو فاعور ينفي حصول "اشتباك مفتوح" بين جنبلاط والعهد

publishing date: 05/03/2017 04:02:52
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نفى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور حصل "اشتباك مفتوح" بين النائب وليد جنبلاط والعهد، مؤكدا على "النظر بكل ايجابية الى علاقتنا مع العهد والايجابة عن كل خطوة ايجابية."

 

ابو فاعور واذ اعتبر في مناسبة حزبية في اقليم الخروب ان الحزب التقدمي الاشتراكي قدم المساهمة المطلوبة منه من اجل ​التوافق على قانون الانتخاب وفق معايير واضحة وهي الطائف الوفاق الوطني وصحة التمثيل والبحث عما يجمع بين اللبنانيين، ​رفض التمديد لمجلس النواب والفراغ، متسائلا عن الوظيفة المقترحة لقانون الانتخاب في لبنان.

 

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