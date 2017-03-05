خوري:عون حريص على تعزيز موقع الثقافة في لبنان

اكد وزير الثقافة غطاس خوري حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تعزيز موقع الثقافة في لبنان، من خلال إعطائه الدعم والزخم اللازمين.

وقال:" الرئيس عون يؤكد من خلال مقاربة الدولة للتنمية الشاملة، بألا تكون مقصورة على ميدان واحد، تجاري أو صناعي. لأنه يؤمن أن التنمية الثقافية تعني الريادة في الثقافة في مسعى إلى ترقية الإنسان وتعزيز المواطنة."

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وجاء كلام خوري خلال تمثيله رئيس الجمهورية في افتتاح "الحركة الثقافية- إنطلياس"، المهرجان اللبناني للكتاب في نسخته السادسة والثلاثين، دورة منير أبو دبس.