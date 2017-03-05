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05 آذار 2017
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مقتل 5 جنود في هجوم للقاعدة في اليمن...وغارات اميركية جديدة

publishing date: 05/03/2017 06:48:01
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مقتل 5 جنود في هجوم للقاعدة في اليمن...وغارات اميركية جديدة
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قتل 5 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف نقطة تفتيش في محافظ ابين الجنوبية، في حين تواصلت لليوم الرابع على التوالي الضربات الجوية الاميركية ضد مواقع الجماعة المتطرفة، بحسب ما افادت الاحد مصادر امنية وطبية.

 
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 وذكرت المصادر ذاتها ان "مسلحي القاعدة سيطروا على النقطة الواقعة اعلى تلة العرقوب في الطريق المؤدي الى مدينة لودر" ثاني اكبر مدن محافظة ابين.

 

 في هذا الوقت، تواصلت الضربات الجوية الاميركية ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن لليوم الرابع على التوالي واستهدفت مواقع في محافظتي البيضاء (وسط) وشبوة (جنوب).

 

    

وأشارت مصادر امنية الى ان طائرات اميركية استهدفت فجر الاحد بخمس غارات "مناطق جبلية وهي يشبم والمحضرة والمسحاء في مديرية الصعيد بشبوة، فيما قصفت الطائرات الاميركية مجددا قرية جاعر في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء واخرى استهدفت قرية الغيل".

 

 كما طال القصف الجوي، بحسب المصادر ذاتها، "قرية يكلا في البيضاء".
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