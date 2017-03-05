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ياسمينة
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ياسمينة
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05 آذار 2017
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الراعي:التلكؤ عن إقرار الموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب برص اجتماعي

publishing date: 05/03/2017 07:03:33
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حيا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أهالي منطقتَي بعلبك والهرمل، على صمودهم في منطقتهم العزيزة التي هي بمثابة سياج للوطن، حفاظًا عليه وعلى شعبه، لافتا الى حاجتهم الى الدعم على مختلف الأصعدة.

 
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الراعي وفي عظة احد شفاء الابرص، عدد ما يتخبط فيه المجتمع من فساد وانحطاط في الأخلاق، إقطاعيّة سياسيّة تعطّل القانون والعدالة.

 

هذا، واعتبر الراعي أن التلكؤ عن إقرار الموازنة وسلسلة الرتب وعرقلة إصدار قانون جديد للانتخابات على قياس الدولة والشعب، وإهمال حل قضية النفايات والعناية بالبيئة السليمة والصحة العامة هي برص اجتماعي قتال.
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