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ياسمينة
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ياسمينة
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أخبار دولية
05 آذار 2017
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هل زادت واشنطن من وجودها في منبج؟

publishing date: 05/03/2017 07:09:46
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هل زادت واشنطن من وجودها في منبج؟
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أكدت مصادر ميدانية في الجيش الحر مشارِكة في عملية درع الفرات، أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة جنودها قرب منبج شرق حلب، وقد نشر بعض المواقع صورا قال انها تظهر اليات عسكرية اميركية متجهة الى منبج.

 
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تزامنا ، لفت اعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده لا تعارض فرض الجيش السوري سيطرته على منبج وقال، لا ننظر بسلبية الى دخول الجيش السوري الى المدينة وخروج الوحدات الكردية منها، فالأراضي السورية يجب ان تكون للسوريين.
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