بن خليف يستنكر اقحام صوته بفيديو كليب ميريام كلينك: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

مرجع سياسي: القانون الانتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف
فرار اسد مفترس من مزرعة في كفرملكي
السلسلة بالمجلس...والتحقيق مع كلينك وخليفة
الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
أحبائي اينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
— raouf ben khelif (@raoufbenkhelif) March 5, 2017
أحبائي اينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل.