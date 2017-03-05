بن خليف يستنكر اقحام صوته بفيديو كليب ميريام كلينك: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

استنكر المعلق الرياضي التونسي على قناة BEIN SPORTS رؤوف بن خليف اقحام صوته في فيديو كليب ميريام كليب الاخير الذي تم منع تداوله في لبنان.



وقال بن خليف في تغريدة على "تويتر":"أحبائي اينما كنتم السلام عليكم، أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل."

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