لماذا ترغبون في شرب القهوة بعد تدخين سيجارة؟

هل طرحت يومًا هذا السؤال على نفسك: لماذا ترغب في شرب القهوة بعد تدخين سيجارة؟

يبدو أنّ العلماء وجدوا جوابًا لهذا السؤال، والأمر متعلق بالجينات. فالأشخاص الذين يتمتعون بجين التدخين تنتابهم رغبة شديدة في تناول القهوة وهم أكثر استهلاكًا للكافيين من غيرهم.

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وقام باحثون من جامعة بريستول بفحص جينات 250 ألف شخص من النرويج والدنمارك والمملكة المتحدة ليكتشفوا الرابط بين القهوة والتدخين.

ووجدوا أنّ الأشخاص الذين يتمتعون بجين التدخين كانوا أكثر قابلية لشرب القهوة.