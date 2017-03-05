الخطيب يقود الهومنتمن لفوز سهل ... والرياضي يتخطى التضامن بصعوبة

عزز الهومنتمن تصدره للدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ميروبا متذيل الترتيب 96-77 بينما صعد الرياضي بيروت حامل اللقب للمركز الثاني بدلا من بيبلوس بفوزه على التضامن الزوق 108-102 اليوم الأحد.

وقاد فادي الخطيب فريق الهومنتمن لتحقيق فوزه الثالث عشر بعدما سجل 37 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة وأضاف الأميركي دواين جاكسون تربل دوبل 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة. وسجل الأميركي إيمانويل جونز 22 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة لكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى ميروبا القابع بالمركز العاشر والأخير الخسارة.

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وعانى الرياضي بيروت الذي افتقد المصري إسماعيل أحمد والصربي برانكو سفتكوفيتش لكنه تقدم في نهاية الربع الثالث 78-71.لكن التضامن عاد وضغط على مضيفه عندما قلص الفارق في الربع الأخير إلى نقطة واحدة 86-85 قبل أن ينتفض الرياضي في الدقائق الأخيرة ويحسم المباراة بفضل تألق قائده جان عبد النور. وسجل عبد النور 25 نقطة واستحوذ على أربع كرات مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة. كما ساهم أمير سعود في هذا الانتصار بتسجيل 21 نقطة منها 15 نقطة من خمس رميات ثلاثية وأضاف النيجيري الادي أمينو 20 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة. وسجل الأميركي إيرفين موريس 25 نقطة واستحوذ على ثلاث كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة لكن دون أن يتمكن التضامن من تجنب الهزيمة.

ويتصدر الهومنتمن الترتيب برصيد 40 نقطة من 14 مباراة بفارق أربع نقاط عن الرياضي الذي تقدم للمركز الثاني بفارق المواجهات عن بيبلوس ثالث الترتيب.

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