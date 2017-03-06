كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية...واليابان تحتج

اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان كوريا الشمالية اطلقت الاثنين "مقذوفا لم يعرف نوعه" باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية ، موضحةً ان المقذوف اطلق من مقاطعة بيونغان الشمالية الواقعة شمال غرب كوريا الشمالية سقط في بحر الشرق الذي يطلق عليها ايضا اسم بحر اليابان.

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بدوره، أكد الجيش الأميركي يوم الأحد انه اكتشف وتعقب ما وصفه بأنه إطلاق كوريا الشمالية صواريخ ولكنه أضاف إن عملية الإطلاق لم تشكل تهديدا لأميركا الشمالية .

وقال اللفتنانت كولونيل مارتين أدونيل المتحدث باسم القيادة الاستراتيجية الأميركية" إن القوات الأميركية ستبقى يقظة في مواجهة الاستفزازات الكورية الشمالية وهي ملتزمة بشكل كامل بالعمل عن كثب مع حلفائنا في جمهورية كوريا واليابان للحفاظ على الأمن." فيما ، اعتبر الجيش الكوري الجنوبي انه من غير المحتمل أن تكون الصواريخ هي باليستية عابرة للقارات ولكن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتأكيد ذلك.

تزامناً، شدد هوانج كيو-أهن القائم بأعمال رئيسة كوريا الجنوبية على ضرورة أن تستكمل سول سريعا نشر نظام دفاعي أميركي مضاد للصواريخ بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ في وقت سابق اليوم . وقال هوانج في تصريحات أدلى بها في بداية ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد أحدث استفزاز من كوريا الشمالية "علينا الانتهاء بسرعة من نشر نظام ثاد والحصول على نظام دفاعي ضد الصواريخ النووية لكوريا الشمالية."

هذا، وأوضحت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا ان الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم سقطت على بعد 300 كيلومتر من الساحل الشمالي الغربي لليابان .

وأوضحت إينادا في طوكيو ان ثلاثة من هذه الصواريخ سقطت داخل المنطقة الاقتصادية لليابان على بعد ما بين 300 كيلومتر و350 كيلومترا من شبه جزيرة أوجا في مقاطعة أكيتا.

في المواقف

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دانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ بالستية، مؤكدة استعدادها "لاستخدام كل القدرات المتوفرة لدينا ضد هذا التهديد المتعاظم".