شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 07 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
ياسمينة
23:15
ياسمينة
القائمة
أخبار دولية
منذ 22 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

مقتل 18 شخصا اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما

publishing date: 06/03/2017 01:07:44
episodes
مقتل 18 شخصا اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

قتل 18 شخصا واصيب 33 آخرين بجروح اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما الأحد، كما اعلنت الوكالة الوطنية للحماية المدنية.

 

 وأوضحت الوكالة ان المأساة وقعت في باناميريكانا بمنطقة سييناغا فييخا في مقاطعة انتون، على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة بنما.

 
الإعلان

وكانت حصيلة سابقة اوردتها الوكالة أفادت بمقتل 16 شخصا واصابة 35 آخرين بجروح.

 

 وأضافت ان الحافلة التابعة لشركة خاصة خرجت عن الطريق لسبب لا يزال مجهولا وحطمت الحاجز الحديدي وسقطت في الوادي المحاذي واستقرت في قاع النهر.

 

    

واعلن الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا الوقوف دقيقة صمت الاثنين حدادا على ارواح "هؤلاء العمال البنميين الذين خسروا حياتهم بينما كانوا في طريقهم الى عملهم" في مزرعة بمنطقة شام التي تبعد 80 كلم عن العاصمة.

 

 من جهتها،  افادت نقابة فريناديسو ان الضحايا هم عمال من السكان الاصليين للبلاد من قبيلة نغابي-بوغلي وكانوا في طريقهم الى المزرعة لحصاد البطيخ.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact