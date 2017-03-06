مقتل 18 شخصا اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما

قتل 18 شخصا واصيب 33 آخرين بجروح اثر سقوط حافلة ركاب في واد في بنما الأحد، كما اعلنت الوكالة الوطنية للحماية المدنية.

وأوضحت الوكالة ان المأساة وقعت في باناميريكانا بمنطقة سييناغا فييخا في مقاطعة انتون، على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة بنما.

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وكانت حصيلة سابقة اوردتها الوكالة أفادت بمقتل 16 شخصا واصابة 35 آخرين بجروح.

وأضافت ان الحافلة التابعة لشركة خاصة خرجت عن الطريق لسبب لا يزال مجهولا وحطمت الحاجز الحديدي وسقطت في الوادي المحاذي واستقرت في قاع النهر.

واعلن الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا الوقوف دقيقة صمت الاثنين حدادا على ارواح "هؤلاء العمال البنميين الذين خسروا حياتهم بينما كانوا في طريقهم الى عملهم" في مزرعة بمنطقة شام التي تبعد 80 كلم عن العاصمة.

من جهتها، افادت نقابة فريناديسو ان الضحايا هم عمال من السكان الاصليين للبلاد من قبيلة نغابي-بوغلي وكانوا في طريقهم الى المزرعة لحصاد البطيخ.